A montanha era difícil de escalar na terceira jornada da Liga das Nações feminina. As «Navegadoras» tinham agora pela frente as campeãs do Mundo, a Espanha e um estádio Capital do Móvel cheio parecia dar outro ânimo às comandadas por Francisco Neto.

As lusas quase conseguiram bater o pé às espanholas, mas o penálti convertido por Carole Costa no início da segunda parte foi insuficiente para inverter a desvantagem trazida do primeiro tempo nos últimos minutos, com Esther González a fechar o resultado em 2-4 já com a equipa portuguesa balanceada para o ataque.

Portugal perde pela primeira vez nesta edição da Liga das Nações feminina e falhou o objetivo de vencer uma primeira vez a congénere espanhola em partidas oficiais.

Veja aqui o filme do encontro.

Estádio muito bem composto para a receção da Espanha, atual campeã do Mundo. Contudo, a Seleção Nacional feminina não aparentava ter receio do poderio espanhol e logo aos dois minutos Diana Silva teve a primeira oportunidade de perigo, não fosse o remate frouxo da avançada parar com facilidade nas mãos da guarda-redes Cata Coll.

A seleção espanhola tinha mais bola apesar de não conseguir criar perigo efetivo. No entanto, na sequência de um mau alívio da defesa portuguesa, a melhor jogadora do Mundo, Aitana Bonmatí encontrou Patri Guijarro e a avançada espanhola atirou para o fundo das redes.

Portugal não se deixou ir abaixo com o tento sofrido e logo dois minutos depois, à passagem do minuto 28, Diana Silva isolou Catarina Amado. A guarda-redes espanhola saiu muito mal, a lateral lusa fintou Coll e só teve de rematar para uma baliza deserta para fazer o empate na partida.

O jogo dividiu um pouco mais com o abrir do marcador, mas a Espanha reagiu e de forma implacável. Em apenas três minutos as campeãs do Mundo fizeram dois golos. Clàudia Pina sempre em bom plano, assistiu para Aleixandri que apareceu sozinha na área lusa e pouco depois, foi a própria Pina que faturou. Inês Pereira ainda conseguiu parar um primeiro remate da jogadora do Barcelona, mas foi impotente para defender a recarga.

Na segunda parte pedia-se uma reação das comandadas por Francisco Neto, e logo aos 54 minutos Joana Marchão foi travada em falta e a árbitra romena da partida apontou para a marca de grande penalidade. Carole Costa não se fez rogada e reduziu a desvantagem no marcador.

Realmente as «Navegadoras» apareceram com outra cara para o segundo tempo e depois do segundo golo, procuraram o empate com algumas incursões tentando aproveitar o espaço nas costas da defesa espanhola, no entanto, sem conseguir criar perigo.

Como diz o ditado «quem não marca sofre», a Espanha ainda foi a tempo de marcar por mais uma vez. Depois de um excelente cruzamento de Athenea, Esther González apareceu solta de marcação no meio da área portuguesa, obrigou Inês Pereira a uma primeira intervenção, mas a guardiã lusa não foi capaz de parar o segundo remate.

Portugal acabou mesmo por sofrer a primeira derrota na presente edição da Liga das Nações feminina e continua sem conseguir bater a congénere espanhola em jogos oficiais.

As duas equipas voltam a encontrar-se já na próxima terça-feira, em Vigo, num encontro que pode ser decisivo para as contas do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações feminina. As «Navegadoras» estão no terceiro lugar com quatro pontos tendo sido ultrapassadas pelas espanholas, que agora ocupam o segundo posto com seis.