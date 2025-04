A selecionadora espanhola Montsé Tomé mostrou respeito, mas também confiança para o desafio contra Portugal na Liga das Nações Feminina, esperando que a sua equipa seja «suficientemente séria para não ser surpreendida» pelas «Navegadoras»

«Conhecemos bem Portugal, uma seleção que estará muito motivada contra a Espanha. Sabemos onde nos podem criar dificuldades e como explorar as suas fragilidades», começou por dizer a selecionadora espanhola em conferência de imprensa.

Frente a uma equipa portuguesa que lidera o grupo, a técnica das campeãs do mundo destacou ainda a necessidade de controlo do jogo, mas reconheceu o perigo do futebol «aberto e vertical» de Portugal.

Montsé Tomé desvalorizou as ausências de Kika Nazareth, Jéssica Silva e Lúcia Alves referindo a qualidade do resto do plantel às ordens de Francisco Neto.

«São jogadoras de qualidade, mas Portugal tem um plantel forte no seu conjunto. As ausências nunca são o fator decisivo», atirou.

A jogadora Mariona Caldentey, do Arsenal, que acompanhou a selecionadora na conferência de imprensa, reforçou a mensagem de alerta para o jogo desta sexta-feira.

«Portugal é sempre uma equipa difícil. Tem muitas jogadoras a jogar em Espanha e é uma seleção muito agressiva e incómoda, com elementos de muita qualidade no meio campo e ataque. Acredito que vai ser um jogo muito complicado», afirmou a avançada.

Apesar do respeito pelo adversário, Caldentey deixou claro que a seleção espanhola está preparada para a pressão de ter de vencer em território luso.

«Queremos e precisamos dos três pontos. Estamos habituadas a jogar com esta responsabilidade e acredito que vamos responder da melhor maneira», concluiu.

O jogo entre Portugal e Espanha está marcado para as 19h45 no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. As duas equipas voltarão a encontrar-se quatro dias depois em Vigo, num duelo que poderá definir as classificações finais do grupo.

Duas jornadas decorridas, as «Navegadoras» são líderes do grupo com quatro pontos, os mesmo que a Inglaterra, enquanto a Espanha segue em terceiro, com três pontos, e a Bélgica ocupa a última posição, ainda sem pontuar nesta edição da Liga das Nações.