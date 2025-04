Declarações de Montsé Tomé, selecionadora nacional espanhola, após a vitória frente a Portugal por 2-4 na Liga das Nações feminina:

«Se ganhas é porque jogaste bem. Fomos sérias, criámos oportunidades e marcámos quatro golos.»

«Um dos objetivos de Portugal era sair em transições, através sobretudo da Diana [Silva], uma jogadora muito rápida, mas conseguimos conter muitas das suas ações.»

«A nossa equipa ainda tem coisas a melhorar, entrámos com muita posse de bola, mas temos de ser mais assertivos no passe e acutilantes no ataque. Mas, também, temos de valorizar o que fez Portugal, uma boa equipa, muito competitiva e, normalmente, forte a jogar em casa. Agora é desfrutar da vitória e preparar o próximo jogo.»