Inglório. A seleção feminina portuguesa arrancou uma boa exibição na Áustria, controlou toda a primeira parte, teve, pelo menos, quatro oportunidades flagrantes para abrir o marcador, mas acabou por perder o terceiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações por 2-1. A equipa de Francisco Neto pagou caro a falta de eficácia nos primeiros 45 minutos.

Um resultado mais do que improvável ao intervalo do jogo, depois da seleção portuguesa ter assumido as rédeas do jogo e de ter encostado as adversárias às cordas. Portugal entrou muito bem no jogo, com Tatiana Pinto e Fátima Pinto a darem cartas no meio-campo e Diana Silva, Kika Nazareth e Jéssica Silva a provocarem estragos na área austríaca, rompendo pelos flancos e corredor central.

Um assédio constante à baliza de Zinberger que começou com um primeiro remate de Jéssica Silva logo a abrir o jogo. Com Portugal a recuperar facilmente a bola, as raparigas de Francisco Neto conseguiram manter uma pressão constante sobre as austríacas e tiveram oportunidades flagrantes para abrir o marcador. Kika atirou ao lado, Jéssica rematou por cima da trave e Andreia Jacinto ficou a centímetros de inaugurar o marcador, num remate que sofreu um desvio em Hanshaw.

A verdade é que o intervalo chegou a voar e com o nulo intato a deixar em evidência a falta de eficácia das portuguesas.

Agora vamos a outro jogo...

A segunda parte foi totalmente diferente. As austríacas aproveitaram os quinze minutos de descanso para corrigirem posições e voltaram com um novo equilíbrio, desde logo a provocar dificuldades junto à área de Patrícia Morais que tinha sido uma mera espectadora na primeira parte.

Dunst e Höbinger fizeram os primeiros avisos, mas o primeiro golo deste jogo surgiu por linhas tortas. Remate de Zadrazil, Patrícia Morais defende e Ana Seiça, na tentativa de afastar a bola da zona de perigo, acertou nas costas de Catarina Amado e a bola acabou por entrar na baliza. A sorte que faltou às portuguesas sobrou para as austríacas.

Um momento infeliz de Portugal que acusou o golo e, entre as alterações de Francisco Neto, acabou por consentir um segundo, seis minutos depois, na sequência de uma transição rápida da Áustria, com Höbinger a lançar Barbara Dunst que bateu Patrícia Morais com um grande pontapé da quina da área.

Seis minutos, dois golos. Demasiado ingrato por tudo aquilo que Portugal fez na primeira parte. Ainda faltavam mais de vinte minutos para o final e as portuguesas não baixaram os braços. Ana Capeta, com um espetacular pontapé de muito longe, fez a bola sobrevoar Zinsberger, mas a bola foi caprichosamente à trave e, depois, ao solo, sem entrar.

Portugal lutou até ao fim e acabou por chegar ao golo de honra, já em tempo de compensação, praticamente no último lance do jogo, com Tatiana Pinto a marcar de cabeça, a cruzamento da direita.

Com esta segunda derrota, Portugal, com três pontos, é ultrapassado pela Áustria, e cai para o terceiro lugar do Grupo B, antes de receber as austríacas, já na próxima terça-feira, na Póvoa do Varzim.