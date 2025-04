As Navegadoras perderam o norte e foram autenticamente atropeladas pela seleção de Espanha, campeã de mundo em título, no Estádio Balaídos, em Vigo, naquele que foi o quarto jogo da equipa comandada por Francisco Neto no Grupo A3 da Liga das Nações. Depois da derrota em Paços de Ferreira, há uma semana, por 2-4, as portuguesas apanharam novo banho de realidade esta terça-feira.

Uma diferença brutal a todos os níveis, desde a velocidade, na qualidade do toque de bola, até à intensidade. A Espanha entrou de rompante e, aos 12 minutos, já vencia por 3-0. No início da segunda parte, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí e companhia voltaram a carregar no acelerador e chegaram num ápice aos 7-0, fazendo lembrar uma pesada derrota que o Benfica concedeu, neste mesmo palco, há 26 anos, diante do Celta. Portugal não conseguiu melhor do que um golo de honra, marcado pela sportinguista Beatriz Fonseca já depois de passar a tempestade.

Confira o FILME DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

Portugal até entrou bem nesta competição, com um empate diante da Inglaterra (1-1) e uma vitória na Bélgica (1-0), mas depois foi ao fundo nos dois jogos com a Espanha. Depois do desaire em Paços de ferreira (2-4), Francisco Neto procurou dar agora mais consistência ao setor defensivo, com três centrais, mas a defesa portuguesa foi sempre demasiado permeável para o talento das espanholas.

A Espanha entrou com tudo no jogo, com uma pressão asfixiante e, logo aos 2 minutos, abriu o marcador, com Mariona Caldentey a descer pela direita e a servir Salma Paralluelo que só teve de desviar junto ao primeiro poste. Mais seis minutos e novo golo, com Aitana Bonmatí a rematar, com o pé esquerdo, de fora da área, com a bola a desenhar um arco e a fugir de Patrícia Morais. Bola ao centro e a melhor jogadora do mundo voltou a marcar, antes de Alexias Putellas, outra Bola de Ouro, assinar o quarto ainda antes da meia-hora de jogo.

Quatro golos em 28 minutos sem que Portugal conseguisse esboçar uma reação. Um jogo de sentido único, com Portugal a passar apenas uma vez a linha do meio-campo, mas a chegar ao intervalo sem ter feito um único remate à baliza de Cata Coll. A Espanha, que acumulou catorze remates, metade deles enquadrados, até chegou a levantar o pé, mas nunca permitiu a Portugal subir no terreno.

Mais três a abrir a segunda parte

A segunda parte começou novamente com um vendaval espanhol. Mariona Caldentey bisou logo a abrir, enquanto Alexia Putellas também chegou ao segundo golo no jogo, antes da suplente Esther González assinar o sétimo da Espanha, quando ainda faltava mais de meia-hora para o final.

A Espanha voltou a levantar o pé e Portugal chegou, finalmente, ao golo de honra, no único remate que fez em todo o jogo. Um golo construído por duas jogadoras que tinham saltado do banco minutos antes, com Andreia Norton a lançar Beatriz Fonseca para a área, com a sportinguista a picar depois a bola sobre a guarda-redes espanhola.

Um golo que selava o resultado final, embora a Espanha tivesse ainda mais meia-dúzia de oportunidades, uma vez que cada espanhola que saltava do banco, entrava com mais fome e vontade de mostrar serviço do que a anterior. Valeu a Portugal uma tarde inspirada de Patrícia Morais que conseguiu evitar uma goleada ainda mais expressiva para as espanholas.

Com este desaire, Portugal segue no terceiro lugar do Grupo A3, com quatro pontos, mas já com poucas possibilidades de lutar por uma vaga na Final Four. Nos jogos que faltam, com a Inglaterra e Bélgica, o objetivo passará, essencialmente, por evitar a despromoção direta para a Liga B.