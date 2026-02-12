Liga das Nações: Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales
Haaland, Aursnes, Schjelderup, Bah, Hjulmand e Froholdt no caminho dos detentores da prova
Haaland, Aursnes, Schjelderup, Bah, Hjulmand e Froholdt no caminho dos detentores da prova
A Seleção conheceu nesta quinta-feira o grupo para a próxima edição da Liga das Nações: Dinamarca – de Hjulmand, Bah e Froholdt – Noruega – de Haaland, Schjelderup e Aursnes – e País de Gales.
A nova fase de grupos arranca entre 24 e 26 de setembro, com a segunda jornada a ser disputada entre 27 e 29 do mesmo mês. As restantes jornadas vão ser agendadas para setembro, outubro e novembro.
Os “quartos” vão decorrer entre 25 e 30 março de 2027, enquanto a “final-four” vai ser disputada entre 9 e 13 junho de 2027. O país anfitrião das meias-finais e da final continua por definir.
Portugal é a Seleção mais titulada, com conquistas em 2019 e 2025. De resto, França e Espanha também conquistaram a Liga das Nações.
Conheça os grupos da Liga das Nações.
Liga A
Grupo 1: França, Itália, Bélgica e Turquia.
Grupo 2: Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia.
Grupo 3: Espanha, Inglaterra, Croácia e Chéquia.
Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega e Gales.
--
Liga B
Grupo 1: Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedónia do Norte.
Grupo 2: Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte.
Grupo 3: Israel, Áustria, República da Irlanda e Kosovo.
Grupo 4: Polónia, Bósnia, Roménia e Suécia.
--
Liga C
Grupo 1: Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino.
Grupo 2: Montenegro, Arménia, Chipre e Letónia/Gibraltar.
Grupo 3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldávia.
Grupo 4: Islândia, Bulgária, Estónia e Luxemburgo/Malta.
--
Liga D
Grupo 1: Gibraltar/Letónia, Malta/Luxemburgo e Andorra.
Grupo 2: Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein.