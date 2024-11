A Ucrânia venceu, esta terça-feira, a Albânia, por 2-1, e garantiu presença no play-off de subida à Liga A da Liga das Nações.

Com a obrigatoriedade de vencer, e esperar um resultado negativo da Geórgia, o que se sucedeu, a Ucrânia entrou com o pé direito e aos 10 minutos já vencia por dois, com golos de Zinchenko (5m) e do ex-Benfica Yaremchuk (10m).

Na segunda parte, a Albânia reduziu, autoria de Nedim Bajrami, aos 75 minutos.

Com este resultado, a Ucrânia passou de último para segundo lugar e terminou o grupo com oito pontos. A Albânia desceu para a Liga C e ficou com sete pontos.

No outro jogo do grupo, a Chéquia garantiu a liderança do grupo B1 ao bater a Geórgia, por 2-1.

Sulc e Hlozek marcaram os golos dos checos, aos três e 24 minutos, respetivamente. Mikautadze reduziu para a Geórgia, aos 60m, mas não evitou a derrota.

A Chéquia terminou o grupo em primeiro lugar, com 11 pontos, e sobe diretamente à Liga A. A Geórgia ficou em terceiro, com sete, e vai disputar o play-off de manutenção.