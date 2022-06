O Alemanha-Inglaterra desta terça-feira, que terminou empatado a uma bola, contou com um pormenor que não passou despercebido.

O conjunto germânico entrou em campo com o equipamento da seleção feminina, de forma a promover o Campeonato da Europa que se disputa em junho e envolver os adeptos que não costumam apoiar ou não têm conhecimento dos jogos da equipa feminina.

Além dos alemães, também Bélgica e Espanha planeiam aderir à iniciativa ainda nos jogos da Liga das Nações deste mês de junho.

Two teams. One nation 🇩🇪



We're showing our support for the @DFB_Frauen at the @UEFAWomensEURO in England by wearing their kit tonight vs. @England 👕



Get yours! 👉 https://t.co/rntWCifKEb#DieMannschaft #hungriGER #GERENG pic.twitter.com/hqp0yLxnyJ