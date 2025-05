A seleção da Alemanha, adversária de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações, deu a conhecer nesta quinta-feira a lista dos 26 convocados para a competição.

Jamal Musiala, estrela do Bayern Munique, é uma das grandes ausências da Mannschaft. O jovem futebolista está na reta final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda, é recuperável para a reta final da época, mas foi decidido, por acordo entre Bayern e Federação Alemã, não arriscar o regresso demasiado cedo de modo a não comprometer a participação no Mundial de Clubes, onde os bávaros serão adversários do Benfica.

De fora dos eleitos de Julian Nagelsmann estão também Rudiger, também lesionado e em dúvida para o Mundial de Clubes.

Destaque ainda para as chamadas algo surpreendentes de Tom Bischof e Nick Woltemade e para o regresso do guarda-redes Ter Stegen, que regressou recentemente de lesão.