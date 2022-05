Julian Weigl ficou fora dos eleitos da seleção da Alemanha para a Liga das Nações.

Recorde-se que em março deste ano o médio do Benfica voltou a ser chamado à Mannschaft após cinco anos de ausência, tendo sido utilizado num particular com Israel.

Apesar disso, não foi incluído no lote de 26 jogadores escalados por Hans-Dieter Flick para os duelos de junho com Itália, Inglaterra e Hungria, referentes ao Grupo 3 da Liga A.