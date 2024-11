Com o primeiro lugar do grupo garantido, a Alemanha deslocou-se até à Hungria com muitas alterações no onze inicial e empatou a um golo, graças a uma grande penalidade dentro do último minuto da compensação.

Em termos de posse de bola, o conjunto visitante dominou durante todo o encontro ainda que os golos só tenham chegado na segunda parte, já que o nulo se manteve até ao intervalo.

Já com alguns dos habituais titulares em campo, como Musiala, Wirtz ou Havertz, foi do jovem Nmecha o golo que deu vantagem à Alemanha.

Ainda assim, um verdadeiro golpe de teatro acabou por tirar os três pontos aos comandados de Nagelsmann, já que o árbitro apontou para a marca dos onze metros e a Hungria teve a oportunidade de restabelecer a igualdade no marcador. Na conversão do castigo máximo, Szoboszlai não tremeu e assinou o golo do empate com um penálti à Panenka.

No outro jogo do Grupo A3, a Bósnia e Herzegovina e os Países Baixos também não foram além de um empate a um golo, confirmando assim a descida direta da equipa da casa e a passagem dos neerlandeses aos quartos de final da Liga das Nações.

Brian Brobbey abriu o ativo aos 24 minutos, após assistência de Noah Lang e já na segunda parte, uma finalização certeira de Demirovic acabou por confirmara o empate depois de um passe para golo do experiente Edin Dzeko.