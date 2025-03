A Alemanha garantiu a passagem às meias-finais da Liga das Nações – e consequente acolhimento da “final four” – apesar do empate com Itália (3-3). Depois do triunfo em Milão (1-2), o final da primeira parte foi de gala em Dortmund.

O marcador foi inaugurado aos 30 minutos, quando Kimmich converteu um penálti. Pouco depois, aos 36m, o mesmo Kimmich assistiu Musiala para um dos golos mais surreais da seleção alemã.

Na mó de cima, Kimmich assistiu o avançado Tim Kleindienst para o 3-0, aos 45 minutos.

Na etapa complementar, a resposta dos italianos surgiu por Moise Kean, avançado da Fiorentina que marcou aos 49 e 69 minutos.

A jogar com todo o risco, Raspadori repôs a igualdade aos 90+5m, ao converter um penálti. Todavia, tarde demais.

Desta forma, a Alemanha vai medir forças com Portugal ou Dinamarca nas meias-finais da Liga das Nações. Em simultâneo, os germânicos integram o Grupo A da fase de qualificação para o Mundial 2026, na companhia de Luxemburgo, Irlanda do Norte e Eslováquia.

Quanto à Itália, segue para o Grupo I, com Noruega, Israel, Estónia e Moldávia.