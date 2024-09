Países Baixos e Alemanha empataram a dois golos na segunda jornada do Grupo A2, para a Liga das Nações.

Numa primeira parte de loucos, Tijani Reijnders abriu as hostilidades logo aos dois minutos, após passe de Ryan Gravenberch. Um lance de contra-ataque muito bem construído pelos comandados de Ronald Koeman e uma vantagem madrugadora para os neerlandeses.

A partir daqui, os visitantes tomaram conta das operações e foi com alguma naturalidade que chegaram ao golo do empate.

Um excelente trabalho dentro da área levou Verbruggen a uma defesa sensacional, só que na recarga, Deniz Undav estava no sítio certo para fazer o 1-1, com um remate de pé esquerdo, para o fundo da baliza.

Até ao intervalo, a Alemanha confirmou a reviravolta, já em cima do apito do árbitro.

Enorme confusão dentro da área neerlandesa, com um primeiro remate falhado de Jamal Musiala e praticamente com a baliza aberta, Joshua Kimmich finalizou de pé direito, completamente fora do alcance do guardião dos Países Baixos.

Ao intervalo, Ronald Koeman fez duas alterações e a reação da equipa fez sentir praticamente a abrir, com novo empate aos 50 minutos, por intermédio de Dumfries.

De costas para a baliza, Brobbey conseguiu segurar a bola e assistir o lateral do Inter de forma brilhante e no coração da área, só precisou de encostar para o 2-2, o resultado que se manteve até final.

No outro jogo do grupo, Hungria e Bósnia e Herzegovina não foram além de um nulo, que permitiu a ambas as seleções somarem os primeiros pontos nesta fase.

Assim sendo, a Alemanha mantém a liderança do grupo com quatro pontos, os mesmos dos Países Baixos. Ainda sem vitórias, a Bósnia e Herzegovina tem um ponto, tal como a Hungria.