Julian Nagelsmann desvalorizou esta terça-feira o historial que a Alemanha tem frente a Portugal e assumiu que ter um Vitinha «cansado» pode servir de vantagem nas meias-finais da Liga das Nações, em Munique.

«Portugal atuar com três jogadores do PSG pode ser uma vantagem. A Liga dos Campeões foi há poucos dias e de certeza que, com os festejos, devem ter bebido uma cerveja ou duas. Mas, são jogadores muito bons.»

«O Vitinha e o João Neves fazem uma dupla muito forte no meio-campo. O Vitinha está mesmo em grande forma e fez uma grande temporada. Foi dos jogadores que mais correu na final da Liga dos Campeões. Talvez, amanhã [quarta-feira] apareça algo cansado», referiu, em conferência de imprensa.

Antigo treinador de Bayern Munique e Leipzig, Nagelsmann reconheceu que a Alemanha tem um historial positivo frente a Portugal – vem de cinco vitórias seguidas em fases finais – mas lembrou que as estatísticas não garantem triunfos.

«Não dou importância. Nem falo disso aos jogadores. Esses números às vezes confundem mais do que ajudam. Temos é de ganhar, nem que seja por um golo», reiterou.

Sobre Cristiano Ronaldo, Nagelsmann sublinhou o perigo que representa o capitão de Portugal.

«Tem sempre influência. Apesar dos 40 anos, ainda é muito perigoso. Já não tem a mesma velocidade, é verdade, mas ainda tem uma grande facilidade em fazer golos», comentou o treinador de 37 anos.

No cargo desde 2023, Nagelsmann assumiu o objetivo de conquistar a Liga das Nações, depois da desilusão do Euro 2024.

«Portugal tem um estilo de jogo parecido com o nosso. É difícil perceber o que vão fazer quando têm bola. Temos de pressionar bem e de forma inteligente. Sabemos que deixam demasiado espaço atrás. O que queremos é ser a melhor equipa desta prova», concluiu.

Caso vença, Portugal vai disputar a final no domingo, de novo em Munique, frente a França ou Espanha.