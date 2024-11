O Azerbaijão, de Fernando Santos, não foi além de um empate a zero frente à Estónia, na quinta jornada do Grupo C1 da Liga das Nações.

Este foi, no entanto, o primeiro ponto conquistado pela formação «azeri» nesta fase da prova, sendo que o português não conseguiu vencer qualquer encontro, enquanto técnico do Azerbaijão.

No último lugar do Grupo C1, com apenas um ponto, a equipa da casa está agora em risco de ser despromovida à Liga D, sendo que no melhor dos cenários, vai discutir um play-off, com os segundos classificados dessa divisão.