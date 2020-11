Montenegro na Liga C e Ilhas Faroé e Gibraltar, ambos na Liga D, ficaram mais perto da subida na Liga das Nações após os resultados deste sábado, na quinta jornada dos respetivos grupos.

No que diz respeito ao grupo C1, os montenegrinos empataram 0-0 no Azerbaijão e ficaram na liderança isolada com mais um ponto que o Luxemburgo, que foi derrotado por 2-1 em Chipre.

Já no grupo D1, as Ilhas Faroé podiam ter selado a subida de divisão, mas empataram 1-1 na Letónia e não beneficiaram do desfecho no Malta-Andorra, que terminou com o 3-1 a favor da equipa da casa. Os malteses vão agora receber as Ilhas Faroé e precisam obrigatoriamente de ganhar para chegar ao primeiro lugar, sendo que os nórdicos venceram 3-2 em casa.

No grupo D2, houve empate no São Marino-Gibraltar, o que deixa a formação mediterrânica com três pontos de vantagem na liderança, a ser confirmada na receção a Liecthtenstein.

CLASSIFICAÇÕES

LIGA C – Grupo 1

1.º: Montenegro, 10 pontos/5 jogos

2.º: Luxemburgo, 9/5

3.º: Azerbaijão, 5/5

4.º: Chipre, 4/5

LIGA D – Grupo 1

1.º: Ilhas Faroé, 11 pontos/5 jogos

2.º: Malta, 8/5

3.º: Letónia, 4/5

4.º: Andorra, 2/5

LIGA D – Grupo 2

1.º: Gibraltar, 7 pontos/3 jogos

2.º: Liechtenstein, 4/3

3.º: São Marino, 2/4