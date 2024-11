Zeno Debast saiu lesionado do jogo entre Israel e Bélgica, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Em cima do intervalo, o central dos leões foi captado pela realização do jogo e as imagens mostraram-no agarrado à perna esquerda, dando sinais de uma potencial lesão. A verdade é que Debast não voltou para os segundos 45 minutos e pode ser mais uma dor de cabeça para João Pereira, que recentemente viu Pedro Gonçalves lesionar-se com gravidade.

Até ao momento, Debast soma um golo e duas assistências, em 17 jogos pela equipa principal do Sporting.