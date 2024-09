França e Itália triunfaram, na noite desta segunda-feira, sobre Bélgica e Israel, respetivamente, em encontros da segunda jornada do Grupo B1.

No reduto do Lyon, Debast foi titular e totalista na defesa belga. Mas, a resistência do quarteto dos «Diabos» apenas resistiu 29 minutos ao domínio gaulês. Num encontro de sentido único, Kolo Muani aplicou a «lei da bomba».

No segundo tempo, aos 57m, foi a vez de o avançado do PSG duplicar a vantagem dos anfitriões.

Em modo poupança, Mbappé apenas foi a jogo aos 67m. Por sua vez, Griezmann foi aposta de Deschamps aos 79m.

Assim, a França atinge os três pontos e iguala a Bélgica na vice-liderança do grupo.

Itália controla e permanece no topo

Quanto à líder deste grupo, a Itália, venceu na condição de visitante, frente a Israel (0-2). Em Budapeste, na Hungria, os «Azzurri» colocaram-se em vantagem aos 38m, por Frattesi, que capitalizou um cruzamento com o peito.

Who needs a striker when you have Frattesi? 🇮🇹 pic.twitter.com/jHfsMQqJRK — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 9, 2024

No segundo tempo, e sempre na mó de cima, os italianos contaram com Moise Kean para sentenciar o encontro. Estavam decorridos 62m.

Entre trocas, Tonali ainda marcou, aos 76m, mas o VAR desvendou um fora de jogo. Ao cair do pano, aos 90m, Abu Fani reduziu, mas sem «beliscar» a vantagem dos adversários.

A Itália está na liderança isolada, com seis pontos, mais três face a França e Bélgica. Em lugar de despromoção está Israel, sem pontos.

A 10 de outubro, a Itália receberá a Bélgica, enquanto a França jogará na Hungria, frente a Israel.