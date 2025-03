Anatoliy Trubin foi convocado para os próximos compromissos da Ucrânia da Liga das Nações.

O guarda-redes do Benfica integra os eleitos para os duelos com a Bélgica, a contarem para o play-off de acesso à Liga A da competição da UEFA.

O primeiro jogo realiza-se a 20 de março em Múrcia, Espanha (casa emprestada da Ucrânia) e o duelo decisivo joga-se em Genk a 23, cinco dias antes do regresso do Benfica à competição diante do Gil Vicente, em jogo em atraso da jornada 24 da Liga.