O Luxemburgo continua sem vencer nesta edição da Liga das Nações. Ao fim de quatro jogos, soma apenas dois pontos, ganhos nestas duas últimas jornadas. Nesta terça-feira, os luxemburgueses enfrentaram a Bielorrússia e não foram além de um 1-1.

Contra uma equipa bielorrussa a jogar fora de casa, na Hungria, devido à participação no conflito russo-ucraniano, os luxemburgueses muito mais posse de bola mas acabaram a sofrer primeiro, por intermédio do defesa Polytevich (54m).

Gerson Rodrigues empatou a partida já aos 78 minutos, de grande penalidade. Curiosamente, os bielorussos tinham falhado um castigo máximo na primeira parte. Ao quarto jogo, primeiro golo do Luxemburgo na Liga das Nações. Leandro Barreiro, do Benfica, foi titular e disputou noventa minutos.

No outro jogo do Grupo C3, a Irlanda do Norte teve uma noite momerável, em casa, diante da Bulgária. Venceram por 5-0, com três golos de Price, um auto-golo de Mitov e outro tento de Magennis. Assim, conseguiram a maior vitória em jogos oficiais desde 1991.

A Irlanda do Norte lidera o Grupo, com sete pontos, Bielorrússia soma seis, seguida da Bulgária (cinco) e Luxemburgo, com dois pontos.