Continuam ligados os alarmes no Benfica, sendo que após ter sido dispensado da seleção da Dinamarca, Alexander Bah pode ter um problema «mais grave» do que seria esperado.

De acordo com Brian Riemer, o lateral do Benfica esteve em dúvida para o encontro com a Espanha, mas acabou por fazer os 90 minutos. Na antevisão ao jogo contra a Sérvia, o selecionador dinamarquês confessou que Bah «tem muitas dores» e esse foi o motivo da ausência na convocatória para o jogo desta segunda-feira.

«A verdade é que o Bah esteve em dúvida para o encontro (Espanha). Tem tido problemas e esteve de fora por lesão, no Benfica. Apesar de ter estado em dúvida para o jogo contra o FC Porto, acabou por jogar», afirmou.

«Eu sabia desde início que, provavelmente, ele iria realizar apenas um jogo. Claro que ele teria gostado de estar na convocatória frente à Sérvia, mas não pode. Simplesmente, ele tem muitas dores. Espero e acredito que não se trate de uma lesão grave e de longa duração», acrescentou Brian Riemer.

O jogo entre Sérvia e Dinamarca está marcado para esta segunda-feira, às 19h45.