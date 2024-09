A Dinamarca venceu, este domingo, a Sérvia, por 2-0, num jogo em que Alexander Bah e Morten Hjulmand somaram minutos.

O lateral do Benfica foi titular e jogou 90 minutos, ao passo que o médio sportinguista entrou aos 60 minutos.

Na segunda jornada da Liga das Nações, no Grupo A4, o coletivo dinamrques chegou ao golo a 10 minutos do intervalo, autoria de Gronbaek, assistido por Poulsen.

O avançado do Leipzig voltou a aparecer na partida e fez o 2-0, aos 61 minutos, com um golaço acrobático que levou as bancadas ao rubro. A assistência surgiu dos pés de Victor Kristiansen.

Com este resultado, a Dinamarca lidera o grupo, com seis pontos. A Sérvia é terceira classificada, com apenas um ponto.