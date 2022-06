Bernardo Silva em declarações na flash interview à Sport tv, após o empate (1-1) da seleção portuguesa diante de Espanha, em jogo do Grupo 2A da Liga das Nações:

«[Análise ao jogo] Alguma falta de capacidade de Portugal pressionar um bocado mais alto, saltar linhas, ter bolas, mas não é fácil contra a Espanha. São uma equipa que pressiona homem a homem, bate jogador a jogador e sobe tanto as linhas. Na segunda parte, tentámos agarrar as oportunidades que tivemos, aproveitar mais espaço nas costas e, numa grande jogada, conseguimos fazer o golo do empate. Um bom ponto para nós num jogo difícil.

[Jogar mais no meio e não na linha] É uma posição que conheço bem, é onde tenho jogado no clube nos últimos dois anos, agora na seleção tenho jogado mais [no meio]. Sempre disse que estou disponível para jogar na posição onde o selecionador ache que é o melhor para a seleção e ultimamente tenho jogado no meio. Vou dar sempre o meu melhor para ajudar, sinto-me muito bem nesta posição, como também noutras zonas onde já joguei.

[Empate é bom resultado?] Sem dúvida, num jogo contra uma seleção tão forte, começar a perder, jogando fora... Queríamos ganhar mas, no final de contas, o empate acaba por não ser mau.»