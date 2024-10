Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes tem um nome português, é filho de um ex-internacional jovem português - Gil Gomes -, mas afirma-se na seleção inglesa.

Angel Gomes foi novamente chamado à seleção 'dos três leões', depois de ter-se estreado em setembro. Participou em dois jogos e defrontou, neste mês que passou, o Sporting. Foi até expulso, por acumulação de amarelos.

O médio de 24 anos é um dos eleitos por Lee Carsley, com chamadas também para atletas como Rico Lewis, Margan Gibbs-White, Dominic Solanke ou Noni Madueke. Grandes figuras como Harry Kane ou Jude Bellingham também integram o lote. No capítulo das ausências, destaque para James Maddison, Harry Maguire ou Marcus Rashford.

Depois das vitórias sobre a República da Irlanda e a Finlândia no mês passado, os ingleses prosseguem a sua campanha na Liga das Nações com um regresso a Wembley na quinta-feira, 10 de outubro, com a Grécia como visitante. Depois, visitam a Finlândia, dia 13 de outubro.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Rico Lewis (Manchester City), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

Médios: Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Atletico Madrid), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Angel Gomes (Lille), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal)

Avançados: Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur), Ollie Watkins (Aston Villa)