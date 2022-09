A Bósnia-Herzegovina recebeu e venceu o Montenegro, em Zenica, por 1-0, resultado que lhe permite, desde já, comemorar a promoção ao primeiro escalão da Liga das Nações, como líder do Grupo 3 da Liga B da competição da UEFA.

Sem derrotas nesta fase da competição, a seleção bósnia chegou à vantagem mesmo em cima do intervalo, com um golo de Ermidin Demirovic a passe de Dzeko. O avançado do Augsburgo já tinha marcado, uns minutos antes, mas o golo acabaria por ser anulado pelo VAR.´

Valeu o segundo golo que permite à Bósnia chegar aos 11 pontos e ficar, desde já, fora do alcance do Montenegro (7 pontos), a única seleção que ainda podia contestar a liderança dos bósnios.

No outro jogo deste Grupo 3, Finlândia e Roménia empataram 1-1. A equipa da casa esteve a vencer, com um golo de Pukki (12m), mas os visitantes chegaram ao empate por Tanase (52m). Um empate que deixa em aberto a equipa que vai cair para a Liga C. A Finlândia, com 5 pontos, visita o Montenegro na segunda-feira, enquanto a Roménia, com 4, recebe a Bósnia no mesmo dia.