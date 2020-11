Após a partida frente à Dinamarca, o sueco Carl Starfelt testou positivo à Covid-19.



O defesa jogou 75 minutos na derrota dos suecos por 2-0, em Espen, num encontro que antecedeu a duas últimas jornadas do grupo de Portugal na Liga das Nações.



Segundo o médio da seleção nórdica, Anders Valentin, o jogador «está bem» e isolado no seu quarto de hotel.



Na quarta-feira, a Federação sueca informou também que o selecionador Janne Anderson falharia o particular com Dinamarca e dos duelos contra Croácia e França, por estar infetado e em isolamento há uma semana, devido a um contacto próximo.

O grupo 3 é liderado por Portugal e França, ambos com 10 pontos em quatro jogos e que se defrontam no sábado, seguidos pela Croácia, com três pontos, e a Suécia, sem qualquer ponto conquistado.