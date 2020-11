O encontro entre a Suíça e Ucrânia, previsto para esta terça-feira, foi adiado devido à existência de seis casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel ucraniano.



Em comunicado, a Federação Ucraniana informou que a seleção «foi colocada em quarentena pelas autoridades do cantão de Lucerna [Suíça]».



O adiamento do encontro da Liga das Nações surgiu na sequência de três novos testes positivos à covid-19 de jogadores ucranianos, que se juntaram a outros três atletas, cuja infeção foi detetada na segunda-feira.