Cristiano Ronaldo reencontrou os antigos colegas de equipa no Real Madrid, Luka Modric e Mateo Kovacic antes do Croácia-Portugal. O internacional português esteve à conversa com os dois médios croatas e fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.



De resto, é visível o sorriso do capitão da seleção a conversa com o capitão croata e jogador do Real Madrid.

Lembre-se que o trio já não partilha o balneário. Ronaldo deixou Madrid e partiu para a Juventus enquanto Kovacic rumou aos ingleses do Chelsea.



O Croácia-Portugal, da última jornada da Liga A da Liga das Nações, está agendado para as 19h45, desta terça-feira.



Veja as fotos na galeria associada ao artigo.