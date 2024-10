A Croácia recebeu e venceu a Escócia, por 2-1, na terceira jornada do Grupo A1 da Liga dos Nações.

Adversários da Seleção Nacional, a Escócia foi quem começou melhor e fez o primeiro aos 33 minutos, autoria de Christie, com um erro inacreditável da defesa da casa.

A Croácia reagiu e empatou logo de seguida, com Matanovic a rematar rasteiro depois de uma assistência de Perisic.

O 2-1 surgiu aos 70 minutos, com Andrej Kramaric a garantir os três pontos para a Croácia.

A Escócia ainda empatou, aos 90+5, mas o golo de Che Adams acabou por ser anulado por fora de jogo.

Com este resultado, a Croácia está em segundo lugar, com seis pontos. A Escócia é última, com zero pontos.