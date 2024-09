O selecionador, Zlatko Dalic, e o futebolista Luka Modric, fizeram a antevisão ao jogo com Portugal, que inaugura o Grupo A1 da Liga das Nações, nesta quinta-feira. O mítico jogador do Real Madrid deixou elogios aos lusos.

Questionado sobre o último desafio entre as duas equipas, em oito de junho, em jogo de preparação para o Euro2024, Modric acredita que o encontro desta quinta-feira será diferente ao anterior (a Croácia tinha ganho por 2-1).

«Vamos bater-nos neste estádio icónico e jogar bem contra Portugal. Respeitamos muito Portugal. Todos os jogadores são muito conhecidos, são jogadores de topo nas melhores equipas europeias. Para além de Cristiano Ronaldo, Portugal tem também Bernardo Silva, que é um futebolista que gosto muito de ver jogar», considerou, em declarações citadas pela agência Lusa.

Já o selecionador Zlatko Dalic, na mesma conferência de imprensa, atirou o favoritismo para o lado de Portugal e admitiu que este poderá ser um jogo de testes.

«O resultado é sempre o principal objetivo. Mas esta é uma oportunidade para experimentar diversos sistemas e diversos jogadores, para perceber em que fase que estamos. Queremos ficar entre as duas ou três melhores equipas do grupo», disse.

«Estou otimista. Acredito na equipa. Temos muita qualidade. Mas temos de ser realistas e ver o que aconteceu nos últimos sete anos. Isso provavelmente não se vai repetir. O nosso principal objetivo é conseguir a qualificação para grandes competições. Como é o caso da Liga das Nações ou do Campeonato do Mundo», admitiu Zlatko Dalic, que levou esta pequena nação à final do Mundial 2018.

Modric, de 38 anos, elogiou os novos integrantes da seleção croata e deu a entender que a prestação no Euro 2024 ficou aquém do desejado.

«As coisas não correram bem no Euro, tínhamos grandes expectativas. Sempre jogámos bastante bem nos últimos anos. Mas nem sempre as coisas correm como queremos. Demos tudo o que tínhamos para dar. Agora temos uma nova competição. No ano passado fomos finalistas e por isso temos grandes expectativas para esta edição», terminou.

A Croácia defronta esta quinta-feira Portugal, às 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do turco Halil Umut Meler.