Deniz Gül é a grande novidade na lista de convocados da Turquia para os jogos frente a País de Gales e Montenegro, a contar para a Liga B da Liga das Nações.

O avançado do FC Porto faz parte das escolhas do selecionador Vincenzo Montella, juntamente com os benfiquistas Aktürkoğlu e Kökcü, que são habitualmente chamados.

Apesar de já ter representado a Suécia nos escalões de formação, o jovem ponta-de-lança de 20 anos optou agora por representar a Turquia como sénior, nacionalidade do seu pai.

Eis a convocatória completa: