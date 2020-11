O avançado Kylian Mbappé é, talvez, a principal incógnita para o Portugal-França deste sábado, importante para as contas do apuramento para a final four da Liga das Nações. Na antevisão à partida, o selecionador gaulês, Didier Deschamps, revelou que o jogador vai integrar o início do treino esta tarde e depois vai ser feita uma avaliação, consoante as limitações físicas do atleta do PSG.

«Mbappé vai fazer a primeira parte do treino à parte e depois vamos ver. Temos de esperar para ver o que acontece hoje [no treino] e fazemos um ponto de situação amanhã, antes de tomar as decisões», disse Deschamps, na conferência de imprensa de lançamento do encontro, no Estádio da Luz, em Lisboa.

De resto, o selecionador francês assumiu que tem outros jogadores que chegaram com «pequenos problemas físicos à seleção», como Kimpembe e Pavard, notando que a decisão de os colocar a jogar vai depender também da forma como eles se sentirem.

«Essa decisão não tomada apenas tendo em conta o que dizem os médicos, os jogadores também têm uma palavra a dizer sobre a forma como se sentem fisicamente», declarou.

Por outro lado, Deschamps foi confrontado por duas perguntas relativas a Paul Pogba, que não tem tido muito tempo de jogo no Manchester United, assumiu que o médio não se encontra na melhor forma física possível, mas garante que o foco de Pogba está em ajudar a seleção.

«Ele não está na melhor forma possível, eu já sabia disso. O jogo com a Finlândia serviria para ele e o Giroud ganharem mais ritmo, mas foi difícil tirar algo positivo desse jogo, mas quando ele veste a camisola da seleção está sempre motivado», disse.

O Portugal-França joga-se a partir das 19h45, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo A3 da Liga das Nações. As duas seleções têm dez pontos cada e lutam pelo apuramento para a final four.

