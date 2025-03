Brian Riemer, selecionador da Dinamarca, considera que Portugal é uma equipa de «classe mundial» e atirou o favoritismo nos quartos de final da Liga das Nações para o lado da equipa comandada por Roberto Martínez.

«Para mim, Portugal é uma equipa de classe mundial. Tem grandes jogadores em todas as posições. Tem muito talento e qualidade, mas quando se chega aos quartos de final não importa quem se defronta porque todas as equipas têm muita qualidade. Portugal é favorito e assumimos sem problema essa situação», afirmou Brian Riemer em conferência de imprensa.

O selecionador dinamarquês falava aos jornalistas no centro de estágios da equipa, em Helsingor (a cerca de 50 quilómetros de Copenhaga), na antevisão do encontro da primeira mão dos «quartos» da Liga das Nações.

«Temos de pressionar e ser agressivos. Não temos nada a defender. Vamos defrontar grandes jogadores, mas não temos nada a perder e devemos ir em frente e lutar sem medo», frisou o técnico de 46 anos.

Para Riemer, o mais importante é chegar ao jogo da segunda mão, no Estádio José Alvalade, com a «eliminatória em aberto».

«É claro que é uma vantagem para Portugal atuar em casa no segundo jogo, mas precisamos sobretudo de ter a certeza de que vamos viajar para Lisboa com tudo em aberto. Tenho que a certeza que amanhã [quinta-feira], quando o apito do árbitro soar, vamos estar prontos», disse.

O selecionador da Dinamarca falou ainda sobre Cristiano Ronaldo que, em fevereiro deste ano, completou 40 anos e continua a atuar ao mais alto nível na equipa portuguesa. «Já não é o mesmo, mas continua a ter grandes qualidades. Tornou-se num avançado clássico. Possui uma técnica de remate que poucos possuem. Mas, não é o único da equipa. Bruno Fernandes e Rafael Leão também precisam de ter uma atenção especial», referiu ainda.

O primeiro embate entre Dinamarca e Portugal está marcado para as 19h45 desta quinta-feira, no Estádio Parken, em Copenhaga, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.