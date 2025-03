A seleção da Dinamarca anunciou, esta quarta-feira, que o capitão Pierre-Emile Hojbjerg vai falhar os jogos com Portugal, a contar para os quartos de final da Liga das Nações, devido a lesão.

Anfører Pierre-Emile Højbjerg er desværre blevet ramt af en skade og må melde afbud til de to kvartfinalekampe i Nations League mod Portugal.



Landstræner Brian Riemer har i stedet udtaget Genoas Morten Frendrup.



"Pierre er vores anfører og en vigtig spiller, der altid går… pic.twitter.com/PGTtgZ3K3M — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 12, 2025

Brian Riemer, selecionador dinamarquês, já lamentou a ausência do médio do Marselha: «Pierre é o nosso capitão e um jogador importante que assume sempre a liderança e levanta a equipa e o público, pelo que é uma pena. As lesões fazem parte do futebol, e então outros têm de assumir a responsabilidade e fazer o trabalho - e felizmente temos muitos jogadores talentosos nessa posição.»

Morten Frendrup, jogador do Génova, entra agora na convocatória e é opção para Brian Riemer nos confrontos com a Seleção Nacional, marcados para os dias 20 e 23 de março.