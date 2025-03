Kasper Schmeichel, jogador dinamarquês, anteviu esta quarta-feira, o duelo com a Portugal para a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Em declarações aos jornalistas, o guardião de 38 anos recuou até ao período entre 1999 a 2001, altura em que o pai, Peter Schmeichel, representava os leões e onde o filho se estreou nas camadas jovens do Estoril Praia, para referir que o embate com a equipa das quinas é «especial», principalmente com Cristiano Ronaldo, que espera que não tenha uma noite inspirada contra os dinamarqueses.

«É especial quando se joga contra um país onde se viveu. Portugal será sempre especial para mim e para a minha família. Foi o início da minha carreira futebolística e foi um bom momento na vida. Foi onde tive a primeira experiência de estar em equipa [camadas jovens Estoril Praia]», confessou.

«Lembro-me que, quando o meu pai estava no Sporting, falava-se de alguém das camadas jovens, de um jogador especial. Era o Cristiano Ronaldo. Já joguei contra ele algumas vezes. Chegámos a viver na mesma cidade e os nossos filhos estudaram juntos. É uma pessoa simpática, aberta e amigável. Um dos melhores jogadores de futebol que já existiu. Tenho uma boa relação com ele, mas espero amanhã [quinta-feira] não ter», acrescentou o guardião do Celtic.

Sobre o jogo com Portugal, Schmeichel acredita no potencial da equipa dinamarquesa, apesar de assumir que a equipa das quinas tem muitos «jogadores de classe mundial».

«Vamos estar rodeados em campo de jogadores de classe mundial. Sabemos isso. Por isso, o mais importante será o nosso coletivo e aquilo que podemos fazer como equipa. Esse é o nosso forte. Se formos agressivos e jogarmos sem medo, teremos boas hipóteses de vencer.»

Portugal e Dinamarca enfrentam-se esta quinta-feira, para os quartos de final da Liga das Nações, no Estádio Parken, em Copenhaga, às 19h45.