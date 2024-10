A seleção escocesa anuncia a sua lista de convocados para os compromissos com a Croácia e Portugal, a contar para a divisão A1 da Liga das Nações.

O selecionador Steve Clarke chamou três estreantes - Nicky Devlin, Liam Lindsay e Andy Irving. Nomes como Andy Robertson, Ryan Christie, Scott McTominay ou Ryan Gauld, antigo jogador do Sporting, foram chamados para os jogos da Escócia.

A seleção nacional escocesa defronta a Croácia em Zagreb, a 12 de outubro, antes de receber Portugal em Hampden, três dias depois. Roberto Martínez anuncia os seus convocados na sexta-feira.

Steve Clarke has picked his squad for Scotland's Nations League double header against Croatia and Portugal 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



First call-ups for Nicky Devlin, Liam Lindsay and Andy Irving! ☎️#BBCFootball pic.twitter.com/mGkGY5I7Vg