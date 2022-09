A Escócia vingou a recente derrota no play-off de qualificação para o Mundial2022 e derrotou a Ucrânia esta quarta-feira, por 3-0, em jogo do grupo B1 da Liga das Nações, disputado no Hampden Park.

Depois de uma primeira parte sem golos, John McGinn (70m) abriu o marcador, enquanto o suplente utilizado Lyndon Dykes, do Queen’s Park Rangers, apontou um bis (80 e 87m). O ex-Benfica Roman Yaremchuk começou a partida no banco, mas foi lançado à passagem dos 67 minutos.

Antes do jogo, a Rainha Isabel II foi homenageada com um minuto de aplauso em sua memória.

A seleção escocesa ultrapassa, assim, a turma ucraniana e sobe ao primeiro lugar do grupo, com nove pontos. O conjunto de Leste é segundo classificado, com sete.