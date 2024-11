Triunfar na Polónia revelou-se insuficiente para a Escócia alcançar os quartos de final da Liga das Nações e, em simultâneo, selar a manutenção na Divisão A. Na noite desta segunda-feira, os escoceses venceram por 1-2.

O marcador foi inaugurado por McGinn, ao terceiro minuto. Pouco depois, e face à desvantagem da Croácia contra Portugal (0-1), novo golo da Escócia lançaria os britânicos para o segundo lugar.

Mas, Piatkowski igualou o encontro, aos 59 minutos. Pouco depois, em Split, Gvardiol igualou a favor da Croácia, rasgando as esperanças dos escoceses.

Ainda que Andrew Robertson tenha devolvido a vantagem aos 90+3m, a Escócia terminou o grupo no terceiro lugar, com sete pontos, menos um do que a Croácia. Assim, os britânicos terão de disputar o play-off de manutenção.

Por sua vez, a Polónia – ao cabo de uma vitória, um empate e quatro derrotas – cai para a Divisão B.