Luis de la Fuente lançou, na tarde deste sábado, os dados para a final da Liga das Nações com Portugal, em Munique. Em conferência de imprensa, o selecionador de Espanha apontou a equilíbrio e não abriu jogo quanto aos titulares.

«Portugal é uma seleção recheada de armas, basta notar a qualidade dos jogadores que estão na convocatória. São versáteis e rápidos. Creio que tenho ideias similares ao Roberto [Martínez], mas queremos surpreendê-los e evitar que controlem.»

«Os nossos jogadores estão todos bem. Tivemos algumas preocupações na gestão contra França, mas os treinos correram bem. Vamos lançar um “onze” muito bom.»

«Morata? É líder. Não importa quantos minutos jogue, continua a ser muito importante. É muito respeitado e valorizado. E ainda tem muito futebol pela frente.»

«O nosso meio-campo pode ser montado a partir do Fabián [Ruiz]. O mesmo acontece com o Mikel Merino, ainda que jogue mais subido. Mas, o Pedri tem um talento especial, gosto que ele jogue a 8 ou a 10, mas próximo da área. Até porque é por lá que os golos e os passes decisivos acontecem. O Pedri continua a contribuir com muitos passes decisivos e tem melhorado nos remates.»

Sobre os elogios tecidos por Cristiano Ronaldo, o selecionador de Espanha retribuiu.

«Agradeço as palavras. Também o admiro, é uma lenda e um exemplo. É muito bom poder jogar contra Portugal e frente a um jogador que definiu uma era. Esta semana, o selecionador de França disse-me que era impossível assistir a um jogo com tantas estrelas. A final vai ser outra “super” partida», comentou.

Quanto a Lamine Yamal, Luis de la Fuente apontou à tranquilidade do jovem avançado, de 17 anos: «É dotado de uma maturidade incomum. Encara toda esta fase com normalidade. É uma pessoa especial».

Ora, caso vença na noite de domingo, De la Fuente tornar-se-á o selecionador com mais títulos por Espanha. No currículo, o treinador de 63 anos conta com Europeu, Liga das Nações, Europeu de sub-21 e Europeu de sub-19. Como se tal não bastasse, a “Roja” não perde – em encontros oficiais – desde março de 2023.

A final da Liga das Nações está agendada para a noite deste domingo, em Munique, às 20 horas.