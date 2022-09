«Épico», «Final Feliz» ou «Bragatazo». Foi assim que a imprensa desportiva espanhola descreveu o triunfo de «La Roja» frente a Portugal.



Por outro lado, os jornais espanhóis também deixaram duras críticas ao selecionador português. Na crónica assinada na Marca, Miguel Ángel Lara defende que Fernando Santos «é um drama para Portugal».



«[Fernando Santos] Mentiu, mais uma vez, ao dizer que Portugal ia ser uma equipa valente, que ia jogar para ganhar e dominar a Espanha. A seleção portuguesa tem mais jogadores do que treinador. Um técnico que faz parte da história do país pela sua conquista no Euro 2016, mas que agora é um peso às portas do Mundial. Espanha juntou-se à história negra de Portugal, com a Grécia, a Sérvia... o seu treinador pediu», pode ler-se na «contra-crónica».



Já o diário «Sport», na crónica do jogo, considera que Cristiano Ronaldo já não é o jogador que outrora foi. «[Cristiano] continua a ser um jogador extraordinário, mas já não é aquele 'cavalo' que resolvia os jogos num abrir e fechar de olhos.»



Por seu turno, a crónica do encontro da Marca refere que o capitão português é lento, algo que o autor do texto «jamais imaginou escrever».



Veja tudo o que foi escrito pela imprensa espanhola na galeria associada ao artigo.