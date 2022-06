República Checa e Espanha empataram na noite deste domingo, 2-2, em jogo do grupo A2 da Liga das Nações.

Em Praga, a equipa comandada por Jaroslav Silhavy adiantou-se cedo no marcador, logo aos quatro minutos, por Jakub Pesek.

A Espanha chegou à igualdade em cima do intervalo, por Gavi (45+3m), num golo que levou o resultado empatado para o intervalo, 1-1.

Na segunda parte, e lançado por Cerny, Jan Kuchta isolou-se e bateu Unai Simón para o 2-1 no marcador, aos 66 minutos, com uma finalização de classe, em «chapéu».

A Espanha, que liderou praticamente em todos os capítulos estatísticos – posse de bola, remates, passes, cantos e livres – acabou por evitar a derrota com um golo de Iñigo Martínez, aos 90 minutos.

Com este resultado, Portugal, que goleou a Suíça, ascende à liderança, ainda que com os mesmos quatro pontos do que os checos. Contudo, a equipa lusa tem 5-1 em golos, para 4-3 dos comandados de Silhavy. A Espanha soma agora dois pontos no terceiro lugar. A Suíça ocupa a quarta e última posição, ainda sem pontos.