A Espanha venceu a República Checa, em Málaga, por 2-0, o mesmo resultado que Portugal tinha alcançado em Alvalade, e, desta forma, tirou máximo proveito do deslize dos portugueses em Genebra (0-1), passando para a frente da classificação do Grupo 2/A da Liga das Nações, com mais um ponto do que Portugal antes da dupla jornada de setembro.

A equipa comandada por Luis Enrique adiantou-se no marcador, aos 24 minutos, com um golo de Soler e assistência de Asensio, muito inspirado esta noite. Os checos até ofereceram boa réplica e tiveram boas oportunidades para chegar ao empate, mas encontraram um Unai Simón também inspirado entre os postes a manter intacta a vantagem dos espanhóis.

Já na segunda parte, os checos voltaram a ameaçar as redes espanholas, mas Luis Enrique voltou a contar com Pablo Sarabia, que já tinha sido determinante no triunfo sobre a Suíça (1-0). O avançado que na última temporada destacou-se ao serviço do Sporting marcou o segundo golo, aos 75 minutos, a passe de Ferran Torres e ofereceu mais tranquilidade à Espanha que, depois, geriu a vantagem que lhe permite terminar esta longa jornada à frente do grupo.

A Espanha soma, assim, oito pontos, mais um do que Portugal, enquanto a República Checa segue no terceiro lugar, com quatro, ainda à frente da Suíça que, esta noite, somou os primeiros três pontos.

Todos os resultados da Liga das Nações

Liga A: Grupo 2

Espanha-República Checa, 2-0

Suíça-Portugal, 1-0

Liga B: Grupo 4

Noruega-Suécia, 3-2

Eslovénia-Sérvia, 2-2

Liga C: Grupo 2

Irlanda do Norte-Chipre, 2-2

Grécia-Kosovo, 2-0

Liga C: Grupo 4

Geórgia-Bulgária, 0-0

Macedónia do Norte-Gibraltar, 4-0

Liga D: Grupo 2

Malta-San Marino, 1-0