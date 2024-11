Esta segunda-feira, no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações, a Espanha empatou frente à Suíça, por 2-2, com especial destaque para a estreia do portista Samu.

O primeiro golo da partida surgiu aos 32 minutos, autoria de Yeremy Pino, que foi feliz na recarga de um penálti falhado por Pedri.

Ao intervalo, Luis de la Fuente lançou Samu, jogador do FC Porto, e Murat Yakin tirou Amdouni, jogador do Benfica. O avançado suíço foi titular, mas acabou por não jogar na segunda parte.

Joel Monteiro empatou a partida aos 63 minutos, mas Bryan Gil voltou a colocar a Espanha na frente cinco minutos depois.

Aos 85 minutos, Andi Zeqiri fez o 2-2, através de uma grande penalidade.

Mas o jogo só acaba quando o árbitro apita e os espanhóis ainda foram à procura dos três pontos. Bryan Zaragoza é feliz na marca dos 11 metros e faz o 3-2.

Com este resultado, a Espanha passa em primeiro lugar do grupo, com 17 pontos. A Suíça ficou em quarto, com dois.