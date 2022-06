Depois de dois empates contra Portugal e República Checa, a Espanha conseguiu a primeira vitória no grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.



«La Roja» triunfou na Suíça por 1-0 graças a um golo de Pablo Sarabia. Após uma recuperação à entrada da área helvética, Llorente cruzou rasteiro para o desvio oportuno do ex-atacante do Sporting. O golo anotado aos 13 minutos foi validado pelo VAR.



Com esta vitória, Espanha chegou aos cinco pontos e ocupa o segundo lugar do grupo com menos dois pontos que Portugal. Por sua vez, a Suíça ainda não tem qualquer ponto enquanto a República Checa tem quatro pontos.



O golo de Sarabia: