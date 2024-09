O Azerbaijão, orientado pelo português Fernando Santos, voltou a perder este domingo na segunda ronda da Liga das Nações.

Na visita à Eslováquia, o treinador português não conseguiu somar qualquer ponto e perdeu por duas bolas. Duda (22m) e Strelec (26m) marcaram os golos da partida.

Com este resultado, a Eslováquia é líder do grupo C1, com seis pontos. O Azerbaijão é último lugar, com zero pontos.