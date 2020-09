O selecionador nacional Fernando Santos voltou a contar com todos os 25 jogadores disponíveis para o segundo treino de preparação, na Cidade do Futebol, na preparação para os embates com a Croácia e Suécia da Liga das Nações.

Portugal deverá, assim, apresentar-se na máxima força quando no sábado defrontar a Croácia no Estádio do Dragão naquele que será o primeiro jogo da nova edição da Liga das Nações.

A Seleção Nacional, que está concentrada na Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, volta a treinar esta quarta-feira, num horário ainda a confirmar.