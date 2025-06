A final da Liga das Nações deste domingo, entre Portugal e Espanha, foi o programa mais visto do ano, com um total de 5,38 milhões de espectadores, segundo informou a Universal McCann.

«Devido à transmissão do jogo, a RTP1 foi o canal mais visto do dia, com um share de 24,3 por cento, tendo este sido o dia do ano em que verificou maiores níveis de share, ultrapassando o dia 25 de maio, dia da final da Taça de Portugal Sporting-Benfica», referiu.

Esta partida, que caiu para o lado da Seleção Nacional, foi o «programa mais visto do ano e com alguma vantagem sobre o 2.º lugar», que é agora ocupado pelo jogo da meia-final da prova, entre Portugal e Alemanha.

«A final registou uma audiência total de 5 milhões 383 mil telespectadores, o que representou uma audiência média de 3 milhões e 259 mil telespectadores e um share de 62,5 por cento».

De acordo com a agência, o «pico de audiência média» ocorreu no desempate por grandes penalidades, às 22h43, registando-se cerca de 3,9 milhões de telespectadores.

«Se compararmos com a final de 2019, em que Portugal defrontou e venceu os Países Baixos, vemos que a final de ontem [domingo] registou maiores níveis de audiência. Em 2019, o Portugal x Países Baixos registou uma audiência total de 4,3 milhões de telespectadores, uma audiência média de 2,7 milhões de telespectadores e um share de 61,6 por cento», destacou.