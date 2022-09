É, porventura, das vitórias mais amargas para a seleção da Roménia. Os comandados de Edward Iordanescu golearam a promovida Bósnia por 4-1, mas foram despromovidos à Liga C da Liga das Nações, fruto do triunfo da Finlândia em Montenegro à mesma hora, por 2-0.

Em Bucareste, Dennis Man deu vantagem à seleção da casa aos 38 minutos, para o 1-0 que só se alterou na segunda parte, que teve quatro golos em 13 minutos.

Aos 73, George Puscas fez o 2-0 ao minuto 73, Edin Dzeko reduziu para a Bósnia – que assegurou a subida à Liga A na jornada anterior – aos 77 minutos, mas Andrei Ratiu (79m) e o bis de Puscas (86m) deram rótulo de goleada ao resultado.

Um resultado que, como já se disse, de nada valeu à Roménia para continuar na Liga B, algo que a Finlândia comandada por Markku Kanerva conseguiu, ao depender de si mesma. Em Podgorica, golos de Oliver Antman (47m) e Benjamin Kallman (53m) deram os três pontos à Finlândia, que acabou no segundo lugar do grupo B3, com oito pontos.

Oliver Antman e Marko Jankovic no Montenegro-Finlândia

A Bósnia, que teve esta noite a primeira derrota, acabou com 11 pontos. Montenegro já estava salvo à partida para a última jornada e terminou com sete pontos no terceiro lugar. A Roménia também conclui com sete pontos, mas desce pela desvantagem no confronto direto com os montenegrinos.

Geórgia, Bulgária e Estónia vencem

Na Liga C, tudo já estava decidido no grupo 4. A Geórgia, que já estava promovida à Liga B, terminou com uma vitória por 2-1 ante Gibraltar: marcaram Kvaratskelia (19m, penálti) e Tsitaishvili (48m) para os visitantes e Annesley reduziu para Gibraltar (75m) que já tinha definido, à partida para o jogo, que vai disputar o play-off de manutenção.

No outro encontro, a Bulgária venceu fora a Macedónia do Norte por 1-0, com um golo de Despodov, ante uma seleção que ficou reduzida a dez aos 14 minutos, devido à expulsão de Todoroski.

A Geórgia termina com 16 pontos, seguida da Bulgária (nove), Macedónia do Norte (sete) e Gibraltar (um).

Na Liga D, no grupo dois, a Estónia goleou na visita a San Marino, por 4-0. Anier (38m e 66m), Teniste (56m) e Sappinen (66m) deram o triunfo à seleção que já tinha garantido a subida à Liga C e que findou com 12 pontos, para seis de Malta e nenhum de San Marino.