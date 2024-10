A seleção francesa visitou, esta segunda-feira, o terreno da Bélgica e conseguiu vencer por 2-1, na quarta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Com ambas as equipas à procura do segundo lugar, a Bélgica teve a oportunidade de fazer o primeiro, aos 23 minutos, mas Tielemans vacilou na cara de Maignan e desperdiçou uma grande penalidade.

A França reagiu e Kolo Muani ensinou o adversário a marcar penáltis. Estava feito o primeiro golo da partida.

Às portas do intervalo, o coletivo belga conseguiu chegar ao empate, com Openda a faturar aos 45+3.

Na segunda parte, Kolo Muani bisou, assistido por Digne, e a França fez o 2-1, garantindo três pontos importantes na caminhada do Grupo A2.

Com este resultado, a equipa de Deschamps ocupa o segundo lugar, com nove pontos. A Bélgica somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer e está em terceiro com quatro pontos.

Destaque para a titularidade de Debast, defesa do Sporting, que esteve em campo durante todo o jogo.

No outro jogo da noite deste grupo, a Itália recebeu e venceu Israel, por 4-1.

Retegui (41m), Di Lorenzo (54m e 79m) e Frattesi (72m) marcaram os golos dos italianos. Abu Fani ainda fez o 2-1, aos 66 minutos, mas o poderio da Itália não permitiu a concretização de um possível sonho israelita.

A Itália consolidou assim liderança do grupo, com 10 pontos, enquanto Israel somou a quarta derrota consecutiva.