A vida da seleção francesa nesta edição da Liga das Nações continua a não correr nada bem. Mas até podia ter corrido pior aos detentores do título.

Na visita à Áustria, a equipa orientada por Didier Deschamps esteve a perder até aos 83m, quando Mbappé, que saltara do banco 20 minutos antes, arrancou pelo corredor central e marcou após assistência de Nkunku, também ele saído do banco.

O avançado do PSG salvou assim a França do que podia ser o «escândalo» de ficar praticamente afastada da possibilidade de chegar à final-four.

Pela equipa austríaca, que teve o benfiquista Valentino Lazaro em campo na segunda parte, tinha marcado Weimann, aos 37m.

E a situação francesa só não fica mais complicada porque no outro jogo do grupo, a Croácia foi vencer a casa do líder, a Dinamarca, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Pasalic, aos 69m.

Com estes resultados, a França mantém-se no último lugar, agora com dois pontos, menos quatro do que a Dinamarca e a dois de Áustria e Croácia.